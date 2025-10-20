Governo veta venda de marca de azeite; saiba mais

O governo federal proibiu a venda de todos os azeites da marca Ouro Negro, após o produto ser desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por ter origem desconhecida. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União.
Com a medida, ficam suspensas a fabricação, importação, distribuição, propaganda e comercialização do azeite. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o rótulo indicava que o produto era importado pela Intralogística Distribuidora Concept Ltda, empresa que está com o CNPJ suspenso na Receita Federal.
Desde o início de 2025, mais de 20 marcas de azeite já foram proibidas pela Anvisa por irregularidades de origem ou falsificação.