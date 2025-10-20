Quase meio milhão pode ficar sem água em cidade brasileira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia nesta segunda-feira (20) uma série de seis obras simultâneas que podem deixar cerca de 480 mil pessoas sem água até quarta-feira (22). As intervenções fazem parte do plano de melhoria do sistema de abastecimento para o verão e exigem o desligamento da Estação de Tratamento de Água Menino Deus, responsável por atender as zonas sul, leste e central de uma das principais capitais do país, Porto Alegre (RS).

Leia mais: Veja os dez melhores e os dez piores municípios brasileiros em saneamento básico

O desligamento começa às 22h desta segunda e a religação está prevista para o mesmo horário de amanhã. Nas regiões mais altas e distantes, o fornecimento pode demorar mais para se normalizar.