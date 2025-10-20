Quase meio milhão pode ficar sem água em cidade brasileira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia nesta segunda-feira (20) uma série de seis obras simultâneas que podem deixar cerca de 480 mil pessoas sem água até quarta-feira (22). As intervenções fazem parte do plano de melhoria do sistema de abastecimento para o verão e exigem o desligamento da Estação de Tratamento de Água Menino Deus, responsável por atender as zonas sul, leste e central de uma das principais capitais do país, Porto Alegre (RS).
O desligamento começa às 22h desta segunda e a religação está prevista para o mesmo horário de amanhã. Nas regiões mais altas e distantes, o fornecimento pode demorar mais para se normalizar.
As obras incluem a troca de válvulas e tubulações, instalação do novo motor de bombeamento, reforço em adutoras e melhorias na captação e no tratamento da água. Segundo o Dmae, as intervenções devem aumentar a capacidade operacional e reduzir o risco de falhas no sistema durante períodos de maior consumo.
Durante o desligamento, caminhões-pipa vão atender apenas hospitais, postos de saúde e escolas. O órgão recomenda que a população economize água e faça uso racional até que o abastecimento seja restabelecido.
Após a retomada do fornecimento, a água pode apresentar coloração ou gosto alterado, o que é normal em paradas longas. O Dmae orienta que moradores de Porto Alegre que enfrentarem esse problema solicitem lavagem da rede pelo telefone 156 (opção 2).