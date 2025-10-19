Rodrigo Paz surpreende de novo e é eleito presidente da Bolívia

Surpresa no primeiro turno e de novo no segundo, Rodrigo Paz, 58, foi eleito presidente da Bolívia na noite deste domingo (19). Os resultados preliminares divulgados pela autoridade eleitoral apontam que o senador, filho de um ex-presidente, venceu nas urnas o veterano Jorge "Tuto" Quiroga.

O candidato de centro-direita, do Partido Democrata Cristão, obteve, ainda de acordo com os resultados preliminares divulgados pelo órgão eleitoral do país, 54,5% dos votos, ante 45,5% de Quiroga, da Aliança Livre. Em entrevista coletiva, o presidente em exercício do TSE, Óscar Hassenteufel, disse que a "tendência é irreversível".

Os votos válidos somavam 94,6%; os brancos, 0,8%; os nulos, 4,6%. Paz ganhou em 6 dos 9 departamentos do país, mas não conseguiu superar o adversário em sua base política, Tarija.