Motorista bêbado é preso por dirigir carreta na contramão

Um motorista de 27 anos embriagado foi preso na madrugada deste domingo (19) por dirigir e fugir da polícia com uma carreta na contramão na rodovia Anhanguera, uma das estradas mais movimentadas do interior de São Paulo.

De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 2h30, policiais militares rodoviários foram informados, via rádio, que uma carreta trafegava pela contramão na pista sul da rodovia, sentido Jundiaí (a cerca de 50 km da capital paulista).

No documento policial, os agentes afirmam ter tentado diversas vezes parar o veículo, usando sinais luminosos e sonoros, mas o o condutor não obedeceu.