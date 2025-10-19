Prédio com 8 casas conjugadas desaba em Olinda e deixa 2 mortos

O desabamento de um conjunto de casas neste domingo (19) em Olinda, na região metropolitana do Recife, provocou a morte de duas pessoas e deixou nove feridos.

O caso ocorreu na comunidade de Jatobá, no bairro Ouro Preto, no início da manhã, num imóvel que tinha oito casas conjugadas, cinco no piso térreo e três num pavimento superior, onde moravam 12 pessoas, conforme o Corpo de Bombeiros.

Dois homens morreram no acidente, um ainda no local. O outro chegou a ser resgatado de helicóptero com 90% do corpo queimado, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).