Veja média de gols e projeção para o milésimo de CR7

A contagem regressiva para o milésimo gol de Cristiano Ronaldo está movimentando o mundo do futebol. Com o golaço marcado ontem (19), agora faltam 51 tentos para o português alcançar a marca de mil gols na carreira. A oito meses da Copa do Mundo, os fãs vivem a expectativa de CR7 marcar o gol histórico no Mundial. Será que dá tempo?

Cristiano Ronaldo chegou a 949 gols na carreira, aumentando sua vantagem como o maior artilheiro em atividade no futebol mundial. Cristiano é também o maior artilheiro da história do esporte, considerando apenas jogos oficiais.

Aos 40 anos, o português marcou 949 gols em 1291 jogos na carreira, o que resulta em uma média de 0,73 tentos por partida.