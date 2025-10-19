Cruzeiro vence e mantém pressão sobre Palmeiras e Flamengo

O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (18), no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão

Christian fez o gol da vitória do Cruzeiro, que agora soma 56 pontos e segue firme na 3ª colocação. O Cabuloso está na cola do líder Palmeiras (61 pontos) e do vice Flamengo (58 pontos), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã.

O Fortaleza está em situação crítica, com 24 pontos na 18ª colocação. O Laion está a 7 pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.