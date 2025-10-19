Corinthians perde chances, mas vence o Galo e vê Z4 mais longe
| Tempo de leitura: 3 min
O Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado, na Neo Química Arena, em duelo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O gol do Timão foi anotado por Maycon, em um belo chute de fora da área. Durante o jogo, o Corinthians ainda perdeu outra chances para marcar, com Depay, Yuri Alberto, e o próprio Maycon. O Galo não conseguiu levar perigo ao gol de Hugo Souza.
A vitória faz com que o Corinthians se afaste do Z4. O Timão vai a 36 pontos, subindo para a 12ª posição. O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 28.
Já o Atlético ainda segue perto da zona de queda, ficando em 14ª, com 33 pontos.
O Corinthians pode se afastar ainda mais do Z4 na próxima rodada, quando encara o Vitória, no próximo sábado.
O Galo volta a campo pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, na terça-feira. Pelo Brasileirão, a equipe encara o Ceará, também no próximo sábado.
Campeão durante o jogo
Pouco antes da bola rolar em Itaquera, o Corinthians disputou a final da Libertadores feminina contra o Deportivo Cali. Os torcedores que chegaram mais cedo à Neo Química Arena puderam ver o jogo do telão do estádio.
Ao início da partida contra o Atlético-MG, as Brabas ainda estavam jogando, e o jogo continuou passando no telão. A decisão foi para os pênaltis, e o Timão venceu por 5 a 3.
Os corinthianos presentes em Itaquera vibraram muito ? mesmo que de longe ? com o título enquanto viam a equipe masculina jogar pelo Brasileirão.
Lances importantes
Faltou pontaria: Aos nove minutos de jogo, Matheus Bidu tabelou com Memphis Depay e cruzou rasteiro. A bola chegou em Yuri Alberto, que errou o pé e isolou.
Por cima de novo: Depay fez boa jogada na entrada da área e encontrou Bidu na linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro e Maycon pegou forte demais.
Desviado na zaga: O Timão deve outra boa chance, dessa vez em contra-ataque puxado por Garro. O camisa 8 encontrou Memphis, que inverteu para Yuri disparar. O atacante entrou na área e, na hora de finalizar, foi desviado por Vitor Hugo.
Assustou!: Antes do primeiro minuto da segunda etapa, Yuri Alberto levantou a torcida. Matheuzinho tabelou com Garro e cruzou na cabeeça do camisa 9, que mandou à direita do gol com perigo.
No travessão!: A primeira chegada perigosa do Atlético foi com bola na travessão. Após cruzamento da esquerda, Vitor Hugo carimbou o travessão de Hugo Souza.
1x0: O Corinthians abriu o placar com um golaço. Maycon teve liberdade na entrada da área e acertou um belo chute para estufar a rede aos três minutos.
Perdeu!: Yuri Alberto cobrou lateral rápido para Garro, que aproveitou a defesa desorganizada. O camisa 8 deixou Memphis em boa condição, mas o holandês finalizou à esquerda do gol.
Mais um pra fora: Após boa jogada de Garro e Depay, Maycon entrou livre na área, buscou o ângulo de Everson e mandou para fora.
Hugo com segurança: O Corinthians errou na saída, e Dudu teve chance da entrada da área. O chute foi no meio, e Hugo Souza segurou sem problemas.