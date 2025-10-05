5 pessoas são presas em operação contra adulteração de bebidas

Cinco homens foram presos pela Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Santo André (SP) durante uma operação de combate à adulteração e venda de bebidas falsificadas.

A ação fiscalizou 29 estabelecimentos na cidade e apreendeu mais de 64 garrafas de licor, vodca, uísque e cerveja. A operação, ocorrida na quinta-feira, teve apoio da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária e de representantes da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas).

O proprietário de uma adega no bairro Jardim Irene foi preso em flagrante. Os agentes identificaram que sua loja tinha 152 garrafas de cerveja com falhas nos rótulos e tampas reutilizadas.