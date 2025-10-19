VÍDEO: Homem é baleado na cabeça durante assalto no centro de SP

Um homem ficou gravemente ferido após levar um tiro na cabeça durante um assalto no centro de São Paulo na tarde deste sábado (18). Suspeito de ser um dos autores do roubo também ficou ferido, após um policial de folga que presenciou o assalto atingi-lo com outro disparo.

Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que a vítima é abordada pelo assaltante, às 14h11 na rua Carlos Souza de Nazaré, próximo ao cruzamento com a rua Barão de Duprat e à avenida Senador Queirós.

O homem está andando no meio da rua, carregando uma sacola plástica preta, quando é perseguido por um sujeito que usa agasalho e boné pretos. O assaltante agarra o homem com um dos braços, alcança a sacola e mira na cabeça da vítima com a pistola na mão direita, mostram as imagens.