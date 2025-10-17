Estado de SP tem alerta para temporais a partir desta sexta

Depois de uma tarde de sexta-feira de sol e de muito calor no estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para uma mudança de tempo, que deve provocar temporais em diversas cidades paulistas entre a noite de hoje (17) e o próximo domingo (19).
As chuvas devem ser de moderada e forte intensidade, acompanhada de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diversas regiões do estado. A mudança é decorrência do avanço de uma frente fria, associado à umidade vinda da Amazônia, informou o Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do estado de São Paulo.
Essas condições já acontecem nas cidades de Ribeirão Preto, Cravinhos, Serra Azul, São Simão e áreas que fazem divisa ao estado de Minas Gerais. Por volta das 16h de hoje, foi registrado vento de 48,2 quilômetro/hora (km/h) no aeroporto de Ribeirão Preto. Já os acumulados de chuva registrados até o momento, foram de 19 milímetros (mm).
Segundo o órgão, as chuvas previstas até domingo podem causar alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos, principalmente em áreas mais vulneráveis. Já as temperaturas devem variar entre mínimas de 7 graus Celsius (°C) e máximas de 34°C pelo território paulista, com sensação térmica mais baixa nas áreas de maior altitude.
Confira por regiões
Na região Metropolitana de São Paulo, a mínima será de 11°C e a máxima de 26°C, com previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos e granizo isolado. Já a Baixada Santista, os termômetros ficam entre 16°C e 25°C, também com condições para tempestades.
A Serra da Mantiqueira deve registrar temperaturas entre 7°C e 22°C, com possibilidade de granizo isolado. Na região de São José dos Campos, as temperaturas variam de 12°C a 29°C, com risco de vento forte e descargas elétricas.
O Litoral Norte é a região com previsão de chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes, com temperaturas variando de 15°C e máxima de 27°C. O Vale do Ribeira e a região de Itapeva terão mínima de 15°C e máxima de 26°C, com condições para tempestades isoladas.
Nas regiões de Sorocaba e Campinas, as temperaturas variam de 11°C a 23°C, com possibilidade de granizo.
Nas regiões de Presidente Prudente e Marília, a mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas e tempestades isoladas. Já as regiões de Bauru e Araraquara terão entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas.
Nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto ficam entre 15°C e 33°C, com tempestades localizadas e possibilidade de granizo. E, por fim, as regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto terão mínima de 15°C e máxima de 34°C, com previsão de chuva e temporais isolados.
Segundo a previsão, ventos de forte a muito forte intensidade devem acontecer ao longo de todo o litoral paulista, podendo provocar ressacas, agitação marítima e risco para navegação de pequenas embarcações.
Por causa dessas condições, a Defesa Civil alerta a população de todo o estado para que não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou estruturas metálicas e que evite áreas alagadas.