Estado de SP tem alerta para temporais a partir desta sexta

Depois de uma tarde de sexta-feira de sol e de muito calor no estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para uma mudança de tempo, que deve provocar temporais em diversas cidades paulistas entre a noite de hoje (17) e o próximo domingo (19).

As chuvas devem ser de moderada e forte intensidade, acompanhada de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diversas regiões do estado. A mudança é decorrência do avanço de uma frente fria, associado à umidade vinda da Amazônia, informou o Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do estado de São Paulo.

Essas condições já acontecem nas cidades de Ribeirão Preto, Cravinhos, Serra Azul, São Simão e áreas que fazem divisa ao estado de Minas Gerais. Por volta das 16h de hoje, foi registrado vento de 48,2 quilômetro/hora (km/h) no aeroporto de Ribeirão Preto. Já os acumulados de chuva registrados até o momento, foram de 19 milímetros (mm).