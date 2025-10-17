Barroso pede urgência para que também vote em questão de aborto

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta sexta-feira (17) um julgamento de urgência para votar a ação que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O pedido foi feito no último dia de trabalho do magistrado, que se aposenta antecipadamente neste sábado (18).

Barroso pediu que o presidente do STF, Edson Fachin, convoque sessão virtual extraordinária para que ele possa votar no processo, que está parado desde 2023. “Diante da excepcional urgência, decorrente da minha aposentadoria com efeitos a partir de 18.10.2025, solicito à Presidência desta Corte a convocação de sessão virtual extraordinária do Plenário para continuidade do julgamento”, escreveu o ministro.