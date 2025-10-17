Thiago Silva faz gol no final, e Fluminense afunda o Juventude

O Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva marcou o gol salvador do Fluminense, aos 52 minutos do segundo tempo.

O Fluminense chega a 41 pontos e fica na sétima posição, se aproximando do G6. O Juventude segue em situação delicada, ficando com 23 pontos, na vice-lanterna. O Santos é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 31.

O Fluminense volta a campo no clássico contra o Vasco, na próxima segunda-feira. O Juventude recebe o Bragantino no mesmo dia. As partidas são válidas pela 29ª rodada.

Lances importantes