Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

O técnico Leonardo Jardim "tirou" o Cruzeiro da briga pelo título do Brasileirão após o empate com o Atlético-MG e apontou uma campanha recorde de Flamengo e Palmeiras. A dupla, porém, deve superar apenas o "número mágico" que encaminhou a taça em sete das últimas 11 edições.

O projeto para nós é lutar pela classificação [para a Libertadores] e é isso que vamos lutar. Se vier outra coisa, se os times bobearem, mas não vejo muitas hipóteses de Flamengo e Palmeiras boebearem porque estão fazendo quase recorde de pontos neste campeonato, que é um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

O que aconteceu

O recorde no atual formato pertence ao Flamengo, que foi campeão com 90 pontos em 2019. O Brasileirão é disputado em pontos corridos e com 20 clubes desde a edição de 2006.