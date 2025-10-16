Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'
O técnico Leonardo Jardim "tirou" o Cruzeiro da briga pelo título do Brasileirão após o empate com o Atlético-MG e apontou uma campanha recorde de Flamengo e Palmeiras. A dupla, porém, deve superar apenas o "número mágico" que encaminhou a taça em sete das últimas 11 edições.
O projeto para nós é lutar pela classificação [para a Libertadores] e é isso que vamos lutar. Se vier outra coisa, se os times bobearem, mas não vejo muitas hipóteses de Flamengo e Palmeiras boebearem porque estão fazendo quase recorde de pontos neste campeonato, que é um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro
O que aconteceu
O recorde no atual formato pertence ao Flamengo, que foi campeão com 90 pontos em 2019. O Brasileirão é disputado em pontos corridos e com 20 clubes desde a edição de 2006.
O Rubro-Negro, porém, passará longe da marca caso mantenha os 72% de aproveitamento até o fim desta edição do Brasileirão. Neste cenário, o time de Filipe Luis faria, aproximadamente, mais 24 pontos, encerrando o campeonato com 82.
O Palmeiras chegaria mais perto, com a segunda melhor campanha da história e sua melhor marca pessoal. O Alviverde tem, nesta quinta-feira (16), 75% de aproveitamento e, se mantiver o percentual, faria mais 25 pontos, e seria campeão com 86, maior soma do clube paulista no atual formato do Brasileirão, superando os 81 pontos da campanha de 2022.
Os dois, porém, superariam a casa dos 80 pontos, o "número mágico" para levantar a taça do Brasileirão. Sete dos últimos 11 campeões fizeram ao menos 80 pontos, enquanto os outros quatros sequer precisaram chegar a essa marca para garantir o título.
Campeões brasileiros no atual formato
- 2006: São Paulo - 78 pontos
- 2007: São Paulo - 77 pontos
- 2008: São Paulo - 75 pontos
- 2009: Flamengo - 67 pontos
- 2010: Fluminense - 71 pontos
- 2011: Corinthians - 71 pontos
- 2012: Fluminense - 77 pontos
- 2013: Cruzeiro - 76 pontos
- 2014: Cruzeiro - 80 pontos
- 2015: Corinthians - 81 pontos
- 2016: Palmeiras - 80 pontos
- 2017: Corinthians - 72 pontos
- 2018: Palmeiras - 80 pontos
- 2019: Flamengo - 90 pontos (recorde)
- 2020: Flamengo - 71 pontos
- 2021: Atlético-MG - 84 pontos
- 2022: Palmeiras - 81 pontos
- 2023: Palmeiras - 70 pontos
- 2024: Botafogo - 79 pontos
Campanhas históricas
O Palmeiras chegou a 61 pontos e tem seu melhor desempenho no atual formato do Brasileirão após 27 jogos. A campanha superou os 57 pontos ? no mesmo intervalo de jogos ? feitos pelo time de Abel Ferreira na edição de 2022, que terminou com título.
Já o Fla tem 58 pontos e "perde" apenas para o time campeão em 2019. Os comandados de Jorge Jesus tinham 64 pontos após 27 partidas, seis a mais do que a atual equipe de Filipe Luis.
Os times agora fazem um "tira-teima" no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, que pode embolar a briga pelo título. Isso porque, se vencer, o Rubro-Negro iguala a pontuação do Alviverde e só não assume a liderança porque teria uma vitória a menos.
O Top 3 do Brasileiro
- Palmeiras - 61 pontos (27 jogos, 19 vitórias e 75% de aproveitamento)
- Flamengo - 58 pontos (27 jogos, 17 vitórias e 72% de aproveitamento)
- Cruzeiro - 53 pontos (28 jogos, 15 vitórias e 63% de aproveitamento)