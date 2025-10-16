Corinthians sofre com 'barrigadas' antes de rever série amarga

A derrota para o Santos por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), entrou para a lista de "barrigadas" do Corinthians neste Brasileirão. Agora, o time se prepara para enfrentar uma sequência de jogos que causou temor há alguns meses.

O Corinthians vive uma montanha-russa no Brasileirão. Entre boas e más atuações, a equipe soma três vitórias, dois empates e cinco derrotas nos últimos 10 jogos pela competição.

Os resultados fazem o time ora olhar para cima na tabela e ora se preocupar com a aproximação dos rivais que vêm atrás. nesta quinta-feira (16), o Corinthians se encontra na 12ª posição, com 10 pontos atrás do G6 e oito acima do Z4, sendo que todos os rivais que aparecem abaixo têm um jogo a menos.