Estudo investiga como Ozempic afeta processamento de álcool

Um artigo científico publicado na revista acadêmica Scientific Reports analisou os efeitos do álcool em pessoas que fazem uso de medicamentos agonistas de GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. O objetivo principal era entender como esses remédios alteram a forma como o corpo processa o álcool, mas os autores deixaram claro que se trata de um estudo piloto com limitações importantes, destinado a gerar dados preliminares para embasar pesquisas futuras mais robustas.

O estudou contou com 20 participantes, divididos igualmente em dois grupos: 10 pessoas que já utilizavam medicamentos para emagrecer (semaglutida, liraglutida ou tirzepatida) e 10 que não faziam uso de nenhum tratamento do tipo. Todos tinham obesidade e consumo social de álcool, e a maioria eram mulheres brancas, o que limita a generalização dos resultados.

Entre os que fazem uso de medicamentos, a semaglutida foi a mais comum, utilizada por seis participantes (60%), enquanto a liraglutida (como o Saxenda) e a tirzepatida (como o Mounjaro) foram usadas por dois pessoas cada (20%). Devido ao tamanho reduzido da amostra, não foi possível investigar se existem diferenças significativas entre esses medicamentos específicos.

Como o experimento foi conduzido