Grêmio aproveita erros do São Paulo e vence em casa

Em duelo de meio de tabela, o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (16), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos Vinícius foi o cara do jogo. Ele anotou os dois gols do triunfo gaúcho -um no primeiro tempo, aproveitando bom posicionamento, e outro na etapa final, de pênalti.

Ambas as equipes chegaram com uma grande quantidade de desfalques - donos da casa tinham nove, enquanto os visitantes, 12. Ainda no primeiro tempo, as listas aumentaram: Alysson precisou ser substituído pelo lado gremista, enquanto Wendell deixou o campo de maca, pelos paulistas.