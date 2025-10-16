Motociclista que atropelou triatleta é condenado a 9 anos

A Justiça de São Carlos (a 232 km da cidade de São Paulo) condenou o motociclista Nayan José Sales a 9 anos e 4 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo atropelamento da triatleta Luisa Baptista, em dezembro de 2023.

A condenação, por tentativa de homicídio, foi dada após júri realizado na última quarta-feira (15).

O réu também terá de pagar uma indenização de R$ 30 mil à vítima, conforme requerido na denúncia, em valor que deverá ser corrigido. A defesa diz que vai recorrer. Sales já estava preso.