Brasil terá Caio Souza e Diogo Soares no individual do Mundial
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou, nesta tarde (16), as escalações dos atletas da seleção masculina para cada aparelho na disputa do Mundial de ginástica artística. O torneio, em Jacarta, vai ser realizado entre os dias 19 e 25.
Veja a convocação
- Solo: Caio Souza, Diogo Soares e Tomás Florêncio
- Cavalo com alças: Vitaliy Guimarães, Diogo Soares e Caio Souza
- Argolas: Diogo Soares e Caio Souza
- Salto: Tomás Florêncio, Diogo Soares e Caio Souza
- Paralelas: Caio Souza, Diogo Soares e Vitaliy Guimarães
- Barra fixa: Caio Souza, Diogo Soares e Arthur Nory
- Individual geral: Diogo Soares e Caio Souza
O que aconteceu
A seleção brasileira realizou, nesta quinta-feira (16), o chamado "treino de pódio". Esse é o momento em que os ginastas têm contato direto com os aparelhos oficiais da competição, ajustam detalhes técnicos e testam os movimentos em condições semelhantes às das provas.
Caio Souza e Diogo Soares são os nomes que vão disputar o individual geral. Convocado após o corte de Yuri Guimarães, Tomás Florêncio vai disputar o solo.
Arthur Nory vai disputar na barra fixa. Enquanto isso, Vitaliy Guimarães vai estar no cavalo com alças e paralelas.
O" treinamento de pódio é também a fase de definição dos aparelhos. Dentro desse formato, a comissão técnica define cada atleta no melhor aparelho, avaliando a parte técnica, a segurança e estabelecendo as séries dentro da estratégia competitiva, sempre pensando na melhor competição para o Brasil", disse Hilton Dichelli Junior, coordenador da seleção masculina.
"O Brasil passou muito bem, reconheceu os aparelhos e saiu confiante. Agora, o foco é dar continuidade à preparação para que possamos fazer um ótimo trabalho nas classificatórias", completou.