Homem que comeu falsa couve em MG deixa UTI, mas segue internado

Um idoso de 64 anos que comeu a planta tóxica chamada de "falsa couve" saiu da UTI e agora está na enfermaria da Santa Casa de Patrocínio (MG).

O quadro de saúde do paciente é estável. De acordo com a Prefeitura de Patrocínio, ele respira de forma espontânea.

Homem ficou na UTI para controlar a pressão arterial. O boletim médico anterior apontava que ele já tinha o quadro estável e respirava espontaneamente.