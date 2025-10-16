Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja Top 10 e valores

Vinícius Júnior está entre os dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Em levantamento divulgado pela revista Forbes, o brasileiro do Real Madrid aparece em sexto lugar, com um salário de US$ 60 milhões (R$ 326 milhões) por ano.

Vini Jr. é o único atleta do Brasil na lista. Segundo a revista, seu ganho se divide em US$ 40 milhões de salário do Real Madrid e US$ 20 milhões em patrocínios.

Cristiano Ronaldo lidera a lista por grande diferença, com um salário de US$ 280 milhões (R$ 1,5 bilhão). O Robozão renovou por dois anos com o Al-Nassr no meio de 2025, tendo um salto financeiro ainda maior.