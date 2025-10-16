Mega-Sena acumula e sorteio de sábado pode pagar R$ 48 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (16) o concurso 2928 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 39.604.087,80. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 48 milhões no sorteio de sábado (18).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48.

Houve 49 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 43.893,90. Outras 3.987 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 889,20.