Lula recebe pastores evangélicos com participação de Messias

O presidente Lula (PT) recebeu nesta quarta-feira (16) o bispo Samuel Ferreira e outros representantes da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.

Realizado no Palácio do Planalto, o encontro teve a participação do deputado federal Cezinha da Madureira (PSD-SP), da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e do advogado-geral da União, Jorge Messias, evangélico e favorito a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal).

Em rede social, Lula afirmou que um "encontro especial, de emoção e fé".