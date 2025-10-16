TCE vê desvio de finalidade em contratação de PMs para escolas

Uma análise do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) apontou que a contratação de policiais militares aposentados para atuar em escolas cívico-militares configura uma "distorção fundamental" das regras da corporação. O programa é uma das apostas do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a educação.

A implementação do programa foi suspensa em setembro deste ano pelo conselheiro Renato Martins da Costa, do TCE. Ele determinou a imediata suspensão do processo de seleção para a contratação dos policiais.

Procurada, a Secretaria Estadual de Educação não comentou sobre o documento. Em outras ocasiões, a gestão defendeu o programa, afirmando que a iniciativa "amplia as opções de gestão escolar, assegurando um ambiente de aprendizagem seguro e de qualidade para os estudantes".