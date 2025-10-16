Concurseiros contestam e USP barra contratação de prof.ª negra

A USP (Universidade de São Paulo) anulou um concurso para professor de literaturas africanas de língua portuguesa por suposta suspeição da banca, mesmo com o Ministério Público emitindo um parecer dizendo não ter encontrado indícios para a decisão.

O recurso contra o processo seletivo foi solicitado após Érica Cristina Bispo ter sido nomeada para a vaga, em novembro de 2024. Outros seis concorrentes questionaram conjuntamente o resultado.