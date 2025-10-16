Hospital é acusado de negar atendimento por suspeitar de aborto

Thaís relata que, por volta das 14h, pediu pela transferência da amiga. "Ela estava ficando roxa, a boca pálida, já estava perdendo muito sangue. Eu pedi: por favor, transfere minha amiga, ela vai morrer", conta. A resposta que recebeu foi que só poderiam transferi-la após sair o resultado do exame beta HCG. "Eu disse: mas ela não está grávida."

Segundo Thaís, quando questionou sobre o tempo de espera pelo exame, disseram que levaria de três a quatro horas. Um beta HCG qualitativo, a modalidade mais rápida, geralmente tem o resultado disponível em cerca de 1 hora ou até menos.

Segundo a pesquisadora e ativista Mayza Toledo, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, próxima da família de Paloma. "Foram quase dez horas de hemorragia sem ninguém dar sequer um transamin [tranexâmico, medicamento coagulante]", diz. "Trata-se de uma incompetência do Estado e da gestão do hospital. O médico faz um juramento para salvar vidas, não para tirá-las."