Projeto que acaba com aborto acima de 22 semanas avança no Senado

Um projeto de lei que proibe o aborto a partir das 22 semanas de gestação, foi aprovado pela CDH (Comissão de Direitos Humanos) do Senado nessa quarta-feira (15). A proposta segue agora para análise da CAS (Comissão de Assuntos Sociais).

Atualmente, o aborto é permitido no Brasil em três casos: risco à vida da gestante, estupro e anencefalia (ausência de cérebro no feto), sem limite de tempo de gestação.