Brasil fecha acordo de US$ 20 bi e exportará petróleo à Índia

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta quinta-feira (16) que a Petrobras assinou contrato para exportar mais de 6 milhões de barris de petróleo à Índia, num movimento que pode elevar o comércio bilateral a US$ 20 bilhões nos próximos anos. O anúncio foi feito durante missão oficial em Nova Délhi, onde o governo brasileiro busca ampliar as parcerias econômicas com o país asiático.
Alckmin destacou que, além do fornecimento de petróleo, o Brasil lançará 18 novos blocos de exploração offshore nas bacias de Santos e Campos, número considerado recorde, e abrirá novas áreas onshore, em terra firme. Segundo ele, o objetivo é expandir a presença brasileira no setor energético global e fortalecer a posição da Petrobras como fornecedora estratégica para mercados emergentes.
O vice-presidente afirmou que as relações comerciais entre Brasil e Índia movimentaram US$ 12 bilhões em 2023, com expectativa de atingir US$ 15 bilhões neste ano e chegar a US$ 20 bilhões em breve, impulsionadas principalmente pelo petróleo, produtos agrícolas e tecnologia.
Durante a viagem, Alckmin também anunciou a criação de vistos eletrônicos para negócios, facilitando o trânsito de empresários brasileiros na Índia, e evitou comentar as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos Brics. “O que queremos é ampliar mercados”, resumiu.
A comitiva brasileira conta ainda com os ministros José Múcio (Defesa) e Alexandre Padilha (Saúde), além de representantes da Embraer, que inaugurará um escritório em Nova Délhi nesta sexta-feira (17).