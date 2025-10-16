Câmara endurece pena a pedófilos e regras a 'influencers' mirins

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça (14) e quarta (15), um pacote de 16 projetos relacionados à educação e à infância em uma homenagem do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao Dia das Crianças e ao Dia dos Professores. A maior parte das medidas segue para o Senado, onde também precisam ser aprovadas.

Leia mais: Câmara inclui castração química no cadastro de pedófilos aprovado

Um dos projetos aprovados amplia a pena para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O estupro de vulnerável, por exemplo, que hoje é punido com prisão de 8 a 15 anos, passaria a ter pena de 10 a 18 anos. A exploração sexual de menores e vulneráveis, cuja pena é de 4 a 10 anos de prisão, passaria a 7 a 16 anos.