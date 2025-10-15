Vasco segura pressão e vence Fortaleza no Castelão

O Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0 nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileiro.

Rayan e David fizeram os gols do Vasco. O primeiro gol, de Rayan, foi nos acréscimos do 1º tempo, cinco minutos após o cruz-maltino ficar com um jogador a menos com a expulsão de Hugo Moura.

O 2º tempo da partida foi um ataque contra defesa, com o Fortaleza pressionando e o Vasco tentando se segurar com uma linha de até seis jogadores lá atrás. O goleiro Léo Jardim foi um dos grandes destaques do Vasco.