Turista toca em tartaruga em Noronha, posta vídeo e é multada

Uma turista de Florianópolis foi multada em R$ 10 mil pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) após sua família tocar numa tartaruga-marinha durante um mergulho em Fernando de Noronha (PE).

Multa foi aplicada depois que visitante publicou vídeo que mostra interação com o animal nas redes sociais. De acordo com o iCMBio, o vídeo foi postado em 26 de setembro e a autuação ocorreu uma semana depois, no dia 3 de outubro. O caso, porém, só foi divulgado nesta terça-feira (14) pelo instituto, e a identidade dos envolvidos não foi revelada.

Interação com animais silvestres é proibida no arquipélago. Segundo a coordenadora da Área Temática de Proteção do ICMBio de Fernando de Noronha, Edineia Correia, contatos diretos podem "causar estresse, ferimentos e alteração de comportamento na fauna marinha".