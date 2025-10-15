16 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
R$ 10 MIL

Turista toca em tartaruga em Noronha, posta vídeo e é multada

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Turista de Santa Catarina foi multada após postar vídeo tocando tartaruga
Turista de Santa Catarina foi multada após postar vídeo tocando tartaruga

Uma turista de Florianópolis foi multada em R$ 10 mil pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) após sua família tocar numa tartaruga-marinha durante um mergulho em Fernando de Noronha (PE).

Multa foi aplicada depois que visitante publicou vídeo que mostra interação com o animal nas redes sociais. De acordo com o iCMBio, o vídeo foi postado em 26 de setembro e a autuação ocorreu uma semana depois, no dia 3 de outubro. O caso, porém, só foi divulgado nesta terça-feira (14) pelo instituto, e a identidade dos envolvidos não foi revelada.

Interação com animais silvestres é proibida no arquipélago. Segundo a coordenadora da Área Temática de Proteção do ICMBio de Fernando de Noronha, Edineia Correia, contatos diretos podem "causar estresse, ferimentos e alteração de comportamento na fauna marinha".

"A orientação é que visitantes mantenham distância, não toquem nem alimentem os animais, contribuindo assim para a conservação das espécies e o equilíbrio dos ecossistemas do arquipélago", disse Edineia Correia, do ICMBio de Fernando de Noronha.

Tartaruga-marinha que aparece no vídeo é classificada como "quase ameaçada" no Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente, segundo o Projeto Tamar. Ela é da espécie Chelonia mydas, popularmente conhecida como tartaruga-verde ou tartaruga-aruanã. Pode medir até 143 centímetros de comprimento e pesar até 230 quilos.

Além das tartarugas, Fernando de Noronha tem fauna diversa. Dentre os animais presentes no arquipélago estão os golfinhos, tubarões e raias. A interação com todos esses animais é vetada.

Infração não é isolada

Empresário local foi multado em R$ 6.240 no início deste mês. Segundo o ICMBio, ele entrou com uma embarcação no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha sem autorização.

Multas podem variar de R$ 500 a R$ 10 mil. A penalidade está prevista no artigo 90 do decreto federal nº 6.514/2008, que trata de condutas em desacordo com o plano de manejo das unidades de conservação. A multa é calculada com base na renda do infrator e na gravidade da infração. Após o recebimento da autuação, os autuados têm um prazo de 20 dias corridos para apresentar defesa.

Comentários

Comentários