Pedro brilha, Flamengo vence Botafogo e segue à caça do Palmeiras

Com um gol e uma assistência, Pedro brilhou e foi o grande destaque na vitória do Flamengo por 3 a 0 no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos (RJ). O resultado manteve o Rubro-Negro na cola do líder Palmeiras, que goleou o Red Bull Bragantino e segue com três pontos de vantagem.

Luiz Araújo fez o segundo, e Plata fechou o caixão para o Flamengo.

Em jogo que promete parar o Brasil, o Flamengo enfrenta justamente o Alviverde neste domingo, às 16h, no Maracanã, para tentar igualar em pontos com o adversário paulista.