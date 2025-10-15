Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. Por precaução, Barroso passará à noite no hospital.

Mais cedo, a aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).