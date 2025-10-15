16 de outubro de 2025
SAÚDE

Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília

Por André Richter | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Paulo Pinto/Agência Brasil
Luís Roberto Barroso passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose
Luís Roberto Barroso passou por bateria de exames para verificar suspeita de virose

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. Por precaução, Barroso passará à noite no hospital.

Mais cedo, a aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.

Na semana passada, Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

