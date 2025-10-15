Embaixada dos EUA alerta americanos para crimes durante a COP30

A embaixada dos Estados Unidos publicou nesta terça-feira (14) um comunicado com alertas aos americanos que irão a Belém para a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

A mensagem informa que os consulados têm capacidade limitada de fornecer serviços na capital paraense e orienta os viajantes a manter um alto nível de vigilância em áreas públicas e evitar multidões.

"Cidadãos americanos devem se preparar para desafios logísticos devido ao grande número previsto de participantes, fechamento de vias e aumento das medidas de segurança. Espere protestos que podem dificultar ainda mais a mobilidade", diz o comunicado.