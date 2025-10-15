Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado

Um lote da água mineral da marca Mineratta foi recolhido depois que um homem de 50 anos foi hospitalizado na cidade de Garça - a 400 km a oeste de São Paulo - com sintomas de intoxicação após consumo, informou a secretaria de saúde do município.

Homem tomou garrafa d'água durante expediente de trabalho, na última sexta-feira. Ele passou mal e procurou a UPA (unidade de pronto atendimento) da cidade "com sintomas de intoxicação", disse o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartesini, em post no Instagram.

"Água estava contaminada com algum tipo de produto", afirmou Scartesini, sem especificar. O secretário disse ainda que o paciente foi prontamente atendido e medicado. Ele não chegou a ser transferido para a UTI.

Prefeitura orienta moradores a não consumirem o produto