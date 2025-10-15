Trump ameaça transferir jogos: 'Basta ligar para o Gianni'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a sugerir transferir jogos da Copa do Mundo de 2026, que será sediada no país, além de Canadá e México.

De acordo com o site The Athletic, o assunto foi abordado por Trump durante um encontro com Javier Milei, presidente da Argentina, no Salão Oval, o gabinete do presidente norte-americano.

O alvo da vez é a cidade de Boston, administrada pela prefeita democrata Michelle Wu.