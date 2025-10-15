Mãe e padrasto são presos matar filha e enterrar corpo em quintal

A mãe e o padrasto de uma menina de 5 anos foram presos em Itapetininga, no interior de São Paulo, na noite desta terça-feira (14), após, segundo a Polícia Civil, confessarem que mataram a criança e enterraram o corpo no quintal da casa onde moravam havia pouco tempo.

O caso veio à tona depois que a família paterna acionou as autoridades, relatando o desaparecimento de Maria Clara Aguirre Lisboa há cerca de três meses.

Segundo a polícia, no dia da prisão, Luiza Aguirre Barbosa da Silva e Rodrigo Ribeiro Machado não tinham advogado constituído. Nesta quarta, eles estavam acompanhados por um defensor público na audiência de custódia.