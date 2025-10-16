Psiquiatra é 'stalkeada' há 4 anos por ex-paciente; VÍDEO

“Quatro anos depois, decidi contar. Porque as perseguições voltaram. Porque, mesmo com ordem judicial, internações e medidas protetivas, ele continua. Eu nunca falei disso na internet, mas falar pode proteger outras mulheres. Não é sobre mim. É sobre o silêncio que tantas de nós engolem. É sobre como a justiça ainda falha com quem mais precisa”, escreveu a médica em redes sociais, onde seu relato já soma mais de 1 milhão de visualizações.

A psiquiatra brasiliense Laura Campos, de 34 anos, revelou que há quatro anos é perseguida por um ex-paciente que criou na cabeça um relacionamento amoroso com ela. O homem enviou presentes como óculos escuros e roupas de motoqueiro “para que os dois fizessem par, como um casal”.

Ela detalhou episódios de invasão ao consultório, envio constante de mensagens e tentativas de contato cara a cara. “Por quatro anos, me calei. Mas o silêncio protege quem persegue. Hoje, eu falo por mim e por tantas que ainda não conseguiram. Falar disso não me traz paz. Mas o silêncio também não trouxe. Por quatro anos, fui perseguida. E continuo sendo. Hoje eu conto. Não por coragem. Mas porque calar não me protegeu. Que sirva de alerta”, completou Laura.

Em 2024, o Brasil registrou mais de 95 mil casos de stalking contra mulheres, o que equivale a cerca de 10 vítimas por hora, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse número representa aumento de 18% em relação ao ano anterior.

O que é stalkear e como a lei trata



Stalkear é perseguir alguém insistentemente, seja presencialmente ou online, monitorando, enviando mensagens ou forçando contato. No Brasil, isso configura crime de perseguição (artigo 147-A do Código Penal), com pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa, podendo aumentar em casos de violência de gênero ou reincidência.