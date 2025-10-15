16 de outubro de 2025
FIM DE FESTA

Polícia 'estoura' churrasco de milicianos no Paciência e prende 7

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PCERJ via G1
Os presos foram levados para a delegacia.
Os presos foram levados para a delegacia.

Um churrasco no bairro Paciência, na Zona Oeste do Rio, terminou em cadeia. Sete pessoas — seis homens e uma mulher — foram presas em flagrante nesta terça-feira (14) por suspeita de integrar a milícia que atuava em Santa Cruz, extorquindo moradores da região.

Leia mais: 23 mi de brasileiros convivem com facções e milícias no bairro

A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima e encontrou armas, dinheiro e um caderno cheio de anotações com cobranças. Os presos foram levados para a delegacia e vão responder por organização criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito.

*Com informações do SBT

