Empresa privada doa 11 mil frascos de etanol ao SUS

A empresa brasileira Cristália Produtos Químicos fez a doação de 11.556 mil unidades de etanol farmacêutico para o Ministério da Saúde. O objetivo é direcionar o fármaco para o tratamento de pacientes intoxicados por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O SUS (Sistema Único de Saúde) recebeu uma doação de mais de 11 mil frascos de etanol farmacêutico para utilização no tratamento de casos de intoxicação por metanol.

A entrega foi realizada na segunda (13) e a distribuição começou nesta terça-feira (14). Mais de 10 mil frascos já foram enviados para postos de saúde de todo o país. Outros 408 ficarão em um estoque estratégico, encaminhados conforme a demanda de cada estado.

Toda a produção foi avaliada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) antes da liberação. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, "a doação reforça o estoque estratégico do Ministério, garantindo apoio aos estados e atendimento a todas as pessoas que necessitam de cuidado. A nossa atuação segue a ciência e as orientações dos especialistas", destacou.

Para que serve o etanol farmacêutico?

O etanol farmacêutico atua como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Vários casos são registrados no Brasil associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.