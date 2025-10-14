Restaurante Jamile: prédio tinha pendências de segurança

O imóvel onde funcionava o restaurante Jamile, na Bela Vista, zona central de São Paulo, tinha pendências de acessibilidade e itens de segurança que levaram a dois indeferimentos de alvarás de reforma em 2015, quando foi inaugurado, e, posteriormente, em 2020.

O mezanino do restaurante desabou na última quarta-feira (8). Uma funcionária do restaurante, Suênia Maria Tomé Bezerra, morreu ao ser atingida pelos escombros e outras cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo registros da subprefeitura da Sé, ao menos três alvarás de obras do local foram protocolados de 2012 a 2020, quando as licenças foram negadas de forma definitiva e o processo foi arquivado, uma vez que não foram atendidas as pendências.