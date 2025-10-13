Jovem de 19 anos morre após comer acarajé na Bahia

Uma jovem de 19 anos morreu após passar mal depois de comer um acarajé em Senhor do Bonfim, a 384 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Ana Beatriz de Araújo Rodrigues começou a se sentir mal em casa após ingerir o acarajé. A jovem foi socorrida e levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.