Homem simula sequestro para arrancar dinheiro dos pais

A polícia de São Paulo descobriu que um homem de Santo André, no ABC, simulou o próprio sequestro para arrancar dinheiro dos pais e pagar dívidas de jogos e cartão de crédito. A farsa durou mais de 12 horas e terminou com ele detido pela Divisão Antissequestro (DAS). As informações são do SBT.

De acordo com a investigação, o homem saiu de casa normalmente e se escondeu na casa de um amigo, em São Bernardo do Campo. De lá, começou a mandar mensagens e áudios desesperados para a mãe, dizendo estar em poder de criminosos. Ele figiu choro e gritou por socorro, dizendo que seria mutilado caso o dinheiro do resgate não fosse pago.