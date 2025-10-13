Homem simula sequestro para arrancar dinheiro dos pais

A polícia de São Paulo descobriu que um homem de Santo André, no ABC, simulou o próprio sequestro para arrancar dinheiro dos pais e pagar dívidas de jogos e cartão de crédito. A farsa durou mais de 12 horas e terminou com ele detido pela Divisão Antissequestro (DAS). As informações são do SBT.
De acordo com a investigação, o homem saiu de casa normalmente e se escondeu na casa de um amigo, em São Bernardo do Campo. De lá, começou a mandar mensagens e áudios desesperados para a mãe, dizendo estar em poder de criminosos. Ele figiu choro e gritou por socorro, dizendo que seria mutilado caso o dinheiro do resgate não fosse pago.
“Eles vão me machucar, mãe, me ajuda”, dizia um dos áudios enviados. Em outro momento, o falso sequestrado demonstrou irritação porque a mãe só transferiu R$ 50.
Desconfiados, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança que mostravam o homem caminhando normalmente antes do suposto rapto. Horas depois, ele foi encontrado são e salvo no local que dizia ser o cativeiro, a casa do próprio amigo.
Na delegacia, o suspeito admitiu que mentiu e contou que estava desesperado com dívidas. O amigo afirmou que não participou da encenação. O homem foi liberado após prestar depoimento, mas deve responder por estelionato. O caso segue é apurado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital.