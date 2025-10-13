13 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DÍVIDAS DE JOGO

Homem simula sequestro para arrancar dinheiro dos pais

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/SBT
A farsa durou mais de 12 horas.
A farsa durou mais de 12 horas.

A polícia de São Paulo descobriu que um homem de Santo André, no ABC, simulou o próprio sequestro para arrancar dinheiro dos pais e pagar dívidas de jogos e cartão de crédito. A farsa durou mais de 12 horas e terminou com ele detido pela Divisão Antissequestro (DAS). As informações são do SBT.

Leia mais: Suspeito finge sequestro, pede resgate de R$ 150 mil a familiares e é preso

De acordo com a investigação, o homem saiu de casa normalmente e se escondeu na casa de um amigo, em São Bernardo do Campo. De lá, começou a mandar mensagens e áudios desesperados para a mãe, dizendo estar em poder de criminosos. Ele figiu choro e gritou por socorro, dizendo que seria mutilado caso o dinheiro do resgate não fosse pago.

“Eles vão me machucar, mãe, me ajuda”, dizia um dos áudios enviados. Em outro momento, o falso sequestrado demonstrou irritação porque a mãe só transferiu R$ 50.

Desconfiados, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança que mostravam o homem caminhando normalmente antes do suposto rapto. Horas depois, ele foi encontrado são e salvo no local que dizia ser o cativeiro, a casa do próprio amigo.

Na delegacia, o suspeito admitiu que mentiu e contou que estava desesperado com dívidas. O amigo afirmou que não participou da encenação. O homem foi liberado após prestar depoimento, mas deve responder por estelionato. O caso segue é apurado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital.

Comentários

Comentários