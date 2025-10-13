Sítio arqueológico na Serra do Mar de SP pode ser o maior do país

Um dos maiores e mais importantes patrimônios históricos do litoral norte paulista, o Sítio Arqueológico São Francisco, em São Sebastião, no litoral norte paulista, voltou a receber visitantes após uma série de melhorias feitas pela prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass) e da Secretaria de Turismo (Setur).
Depcom | PMSS
O local, situado na Serra do Mar, abriga ruínas do século 19, com vestígios de antigas senzalas, pontes, fornos, fragmentos de cerâmicas e fundações de pedra de uma fazenda escravocrata. A estrutura impressiona pela técnica de construção: as pedras eram encaixadas sem argamassa, o que garantiu sua preservação por mais de dois séculos.
Reestruturação e reabertura
Reaberto em julho de 2025, o sítio passou por revitalização completa, que incluiu:
-
melhorias no acesso e no ponto de apoio aos visitantes
-
nova trilha com degraus e corrimãos de madeira
áreas de descanso e deck de contemplação
placas informativas e sinalização
aquisição de kits de primeiros socorros
criação de um ponto de embarque e desembarque seguro
A Fundass mantém equipe especializada para manutenção permanente da estrutura e preservação do patrimônio, com apoio da Setur, responsável pelos agendamentos de visita. Desde a reabertura, quase mil pessoas pessoas já passaram pelo local.
Depcom | PMSS
Visitação guiada
As visitas ao Sítio Arqueológico São Francisco são obrigatoriamente acompanhadas por guias credenciados. Atualmente, há 37 monit
ores ambientais cadastrados e mais de 80 capacitados em parceria com a Fundação Florestal e o Parque Estadual da Serra do Mar.
Mais informações sobre as visitas e agências estão disponíveis no Centro de Informações Turísticas da Rua da Praia (CIT), pelo telefone (12) 3892-2206, e-mail cit.setur@saosebastiao.sp.gov.br, ou no site oficial: turismosaosebastiao.com.br.
Achado histórico e científico
Descoberto em 1991 pelo arqueólogo Wagner Bornal, o sítio ganhou ainda mais importância em 2007, quando pesquisadores encontraram uma nova área de mais de um milhão de metros quadrados, com complexos de senzalas e antigas estradas coloniais. Juntas, as áreas somam 1,2 quilômetro quadrado, o que pode tornar o local o maior sítio arqueológico em extensão do Brasil.
Além de seu valor científico, o Sítio Arqueológico São Francisco é um importante atrativo turístico e educativo, combinando riqueza histórica, beleza natural e preservação ambiental, verdadeiro tesouro escondido na Serra do Mar.
*Com informações do Estadão e da Prefeitura de São Sebastião