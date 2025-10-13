Sítio arqueológico na Serra do Mar de SP pode ser o maior do país

Um dos maiores e mais importantes patrimônios históricos do litoral norte paulista, o Sítio Arqueológico São Francisco, em São Sebastião, no litoral norte paulista, voltou a receber visitantes após uma série de melhorias feitas pela prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass) e da Secretaria de Turismo (Setur).

Depcom | PMSS