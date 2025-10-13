Alerta laranja no Sudeste: risco de temporais, ventos e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja – que indica perigo – para fortes tempestades em sete estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso vale até as 10h desta terça-feira (14).
De acordo com o Inmet, há risco de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. O alerta atinge boa parte da Região Sudeste, onde há possibilidade de alagamentos, cortes de energia e estragos em plantações.
Regiões em atenção
São Paulo: capital, litoral sul, Vale do Paraíba e interior (Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Presidente Prudente);
Minas Gerais: Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes;
Rio de Janeiro: região metropolitana, Baixadas, Centro e Sul Fluminense.
O que fazer em caso de tempestade
Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia;
Evite abrigo sob árvores e perto de postes durante rajadas de vento;
Não estacione veículos próximos a torres, placas ou outdoors;
Proteja móveis e documentos com sacos plásticos em caso de alagamento;
Se mora em áreas de risco, procure abrigo seguro.
Outros estados do Centro-Oeste e Sul também estão sob o mesmo alerta. Já 13 estados e o Distrito Federal estão em nível amarelo, que indica perigo potencial de chuvas intensas.