Alerta laranja no Sudeste: risco de temporais, ventos e granizo

De acordo com o Inmet, há risco de chuva de até 100 milímetros por dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja – que indica perigo – para fortes tempestades em sete estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso vale até as 10h desta terça-feira (14).

De acordo com o Inmet, há risco de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. O alerta atinge boa parte da Região Sudeste, onde há possibilidade de alagamentos, cortes de energia e estragos em plantações.

Regiões em atenção

São Paulo: capital, litoral sul, Vale do Paraíba e interior (Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Presidente Prudente);

Minas Gerais: Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes;

Rio de Janeiro: região metropolitana, Baixadas, Centro e Sul Fluminense.

O que fazer em caso de tempestade

Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia;

Evite abrigo sob árvores e perto de postes durante rajadas de vento;

Não estacione veículos próximos a torres, placas ou outdoors;

Proteja móveis e documentos com sacos plásticos em caso de alagamento;

Se mora em áreas de risco, procure abrigo seguro.

Outros estados do Centro-Oeste e Sul também estão sob o mesmo alerta. Já 13 estados e o Distrito Federal estão em nível amarelo, que indica perigo potencial de chuvas intensas.

