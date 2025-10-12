Aparecida deve receber 150 mil fiéis só neste domingo

As celebrações em homenagem à Padroeira do Brasil devem receber cerca de 150 mil pessoas no Santuário Nacional em Aparecida (a cerca de 180 km de SP), neste domingo (12), quando é comemorado o Dia de Aparecida.

Os cálculos são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo, do governo estadual. Durante toda a novena, desde 3 de outubro, 450 mil fiéis devem passar pelo local.