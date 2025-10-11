Trecho da Tamoios é liberado após 41 horas de interdição

O trânsito na serra antiga da rodovia dos Tamoios foi liberado na manhã deste sábado (11), às 10h50. O trecho estava interditado desde o fim da tarde da última quinta-feira (9) por causa do alto volume de chuvas.

Relembre o caso: Serra da Tamoios segue sem data de liberação ao trânsito

A informação foi divulgada pela concessionária Tamoios, que administra a via, principal acesso ao litoral norte de São Paulo.