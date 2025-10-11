Lideranças criticam Nobel da Paz para María Corina

O Prêmio Nobel da Paz perdeu credibilidade ao premiar María Corina Machado, afirmou o ex-diretor executivo do FMI, Paulo Nogueira Batista Jr., em sua conta no X.

Segundo ele, o comitê premiou uma "política controlada por Washington" em vez de pessoas que lutam contra o "genocídio em Gaza".

Assim como o economista brasileiro, uma série de políticos e autoridades condenaram a concessão do prêmio à oposicionista venezuelana.