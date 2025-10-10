Mbappé marca, França vence e pode se garantir na Copa na segunda

A França dominou o Azerbaijão e venceu por 3 a 0, em partida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Mbappé, que foi muito participativo no jogo, marcou o primeiro da França e deu a assistência para Rabiot anotar o segundo, com Thauvin fechando o placar. Os franceses não tomaram sustos durante o jogo e perderam outras chances para ampliar.

A equipe de Didier Deschamps segue 100% nas Eliminatórias Europeias, com nove pontos em três jogos, na liderança do Grupo D. O Azerbaijão, lanterna da chave, fica com um ponto.