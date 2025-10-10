Filho de técnico do Boca faz gol e chora 2 dias após morte do pai

O gol marcado na partida entre Newell's Old Boys e Tigre, pelo Campeonato Argentino, teve um significado especial para Ignacio Russo. O atacante é filho de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors que morreu na última quarta-feira.

Ignacio Russo abriu o placar para o Tigre contra o Newell's Old Boys, em partida pela 12ª rodada do torneio Clausura do Campeonato Argentino.

Miguel Ángel Russo, pai do atacante e técnico do Boca Juniors, morreu na quarta-feira. Ele lutava contra um câncer de próstata e já estava afastado das últimas partidas da equipe.